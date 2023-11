Provincia Bolzano parteciperà a ricostruzione del rifugio Europa

La Provincia di Bolzano parteciperà con 4,2 milioni di euro alla ricostruzione del rifugio Europa. La particolarità di questo rifugio sulla cresta di confine è che si trova metà in Italia e metà in Austria.

Inizieranno nel 2024 i lavori, resi necessari per motivi statici, che dureranno tre anni. Il club alpino tedesco, responsabile della struttura, si farà carico del 52% dei costi complessivi di 8,5 milioni di euro, mentre il 48% sarà sostenuto dalla Provincia di Bolzano, ha riferito l'assessore Massimo Bessone.



