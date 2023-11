Prende fuoco casa sindaca di Stresa, accertamenti in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri un incendio ha interessato l'abitazione dove la sindaca di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), Marcella Severino, vive con il marito. I due sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti. Vi sarebbero lievi ustioni e un principio di intossicazione da fumi. L'abitazione ha riportato danni ingenti su una superficie di circa 80 metri quadrati. La copertura, interessata dalle fiamme, risulta danneggiata.

Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco: una da Verbania, con il supporto dell'autobotte per spegnere le fiamme, e tre squadre di volontari da Stresa, Omegna e Gravellona Toce.

Sono state necessarie quattro ore di lavoro per mettere in sicurezza l'area. Sono intervenuti anche la polizia locale e i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA