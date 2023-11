I carabinieri hanno fermato a Monguelfo, in Alto Adige, un automobilista che non solo aveva un tasso alcolemico di 2,5, ma anche la patente scaduta da 18 anni.

Come racconta il quotidiano Dolomiten, l'uomo per aver guidato ubriaco rischia ora una multa fino a 6.000 euro. Inoltre, dovrà ripresentarsi all'esame di guida, come previsto da una riforma del codice stradale del 2022, per chi ha la patente scaduta da oltre 5 anni.



