Giubileo: Gualtieri, 'siamo nei mesi decisivi, tempi record'

Per il Giubileo "ora entriamo nei mesi decisivi. Ho fatto un quadro della situazione, ma poi la verifica puntuale avviene in cabina di regia. Ce ne sarà una alla fine del mese". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine dell'incontro bilaterale a Palazzo Chigi tra il governo e la Santa Sede in vista del Giubileo 2025.

Per l'Anno Santo, ha fatto il punto il sindaco, sono previsti "189 interventi, numeri molto importanti. Devo rimarcare che siamo partiti solo a gennaio, meno di un anno fa, col primo dpcm. Avere già numerosi cantieri aperti significa che si è lavorato a tempo di record". Al momento ci sono 12 cantieri già aperti, "di cui uno, quello delle strade, che è plurimo. Altri 17 sono in imminente avvio, tra fine '23 e inizi '24. Altri 12 sono in gara. Tutte le progettazioni degli altri interventi saranno tutte completate entro il primo trimestre. Ci sarà una intensificazione ulteriori degli interventi e si interverrà per mitigare l'impatto sul traffico. Il caso di Piazza Pia è paradigmatico - ha detto ancora il sindaco - Ha un impatto e comporta sacrifici. Ma è stato ridotto. Anche oggi è stato rimarcato che Roma dopo sarà più bella più accogliente grazie a questi interventi".

Riguardo alle Ferrovie dello Stato, a cui il Campidoglio aveva chiesto un incontro sui ritardi negli iter delle opere giubilari, il sindaco ha risposo: "Ferrovie è uno dei soggetti attuatori, stiamo dialogando con tutti".

"Mi ha colpito l'attenzione della Santa Sede non solo per lo svolgimento del Giubileo ma anche per l'eredità che lascerà - ha concluso Gualtieri - Un amore per Roma più volte manifestato dal Santo Padre che è toccante. Tutto viene fatto con grande attenzione anche nella consapevolezza che si lascerà qualcosa di importante".



