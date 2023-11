Diasorin, a Milano assolti Ventura e l'ad Rosa

Assolti perché il fatto non sussiste. E' questa la decisione della prima sezione penale del Tribunale di Milano al termine del processo in cui erano imputati per insider trading il presidente del San Matteo Alessandro Venturi e l'ad di Diasorin Carlo Rosa.

La vicenda riguarda le comunicazioni del 2 aprile 2020, in piena pandemia, da parte di Venturi e il giorno dopo da parte di Rosa sulla validazione del test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti positivi al Coronavirus. In base al verdetto emesso oggi non sarebbero state informazioni privilegiate.



