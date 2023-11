AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti previsti per il 15 novembre 2023:

ROMA - Senato, Sala "Caduti di Nassiriya" ore 11.00 Scoprimento di una targa in memoria di tutti i caduti delle Missioni italiane all'estero, con il presidente del Senato La Russa e il ministro Crosetto

ROMA - Camera Sala Stampa ore 13.00 Presentazione del libro "Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità" di Paola Barale, con la presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio, Semenzato

ROMA - Tempio di Adriano ore 17.30 Presentazione del libro "Pane e Politica", un viaggio nella provincia italiana per immaginare i progetti futuri della sinistra, autore il sindaco di Pesaro Ricci

ROMA - Camera, San Macuto ore 8.00 Commissione Vigilanza Rai, audizione del Direttore del Giornale Radio e Rai Radio Uno

ROMA - Sede Abi ore 10.00 Comitato Esecutivo Abi

ROMA - Istat: prezzi al consumo di ottobre 2023

ROMA - Salone degli Arazzi, Palazzo Piacentini ore 9.30 Incontro tra il ministro Urso e il ministro della Difesa del Kenya, Duale

ROMA - Maxxi ore 10.00 Evento "Industria 5.0: il futuro è qui. Consapevolezza e futuro sostenibile", organizzato da Confindustria, nell’ambito della XXII Settimana della Cultura d’Impresa con il presidente di Confindustria Bonomi e il Ministro Pichetto Fratin

ROMA - Sede di FIPE ore 10.00 Assemblea pubblica FIPE-Confcommercio, "La ristorazione nella comunicazione. Valori, pregiudizi e strumentalizzazioni", con i ministri Urso, Lollobrigida, il presidente Confcommercio-Imprese per l'Italia, Sangalli, e il presidente di Fipe-Confcommercio, Stoppani

ROMA - Palazzo Doria Pamphilj ore 11.00 Assemblea pubblica Confindustria Assoimmobiliare, presentazione della ricerca sviluppata da Nomisma dal titolo "Cambiamenti demografici e stili di vita: i riflessi nell'industria immobiliare", con il Ministro Salvini, il Viceministro dell’Economia e delle finanze Leo

ROMA - Centro Congressi La Nuvola ore 11.45 Evento mondiale 'LPG Week Rome 2023', dedicato ogni anno al Gpl, con il ministro Pichetto Fratin, organizzato da Assogasliquidi-Federchimica

ROMA - Salone degli Arazzi, Palazzo Piacentini ore 14.30 Tavolo interministeriale sulle Materie Prime Critiche con i ministri Urso e Pichetto Fratin

ROMA - Luiss Guido Carli Assotelecomunicazioni: forum nazionale delle Telecomunicazioni 2023 “Connessi per l’Italia - Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese”, con il ministro Urso

BRUXELLES - Ue, produzione industriale di settembre

BRUXELLES - Ue, stime Commissione europea

LONDRA - Gran Bretagna, inflazione e inflazione core di ottobre

TOKYO - Giappone, Pil terzo trimestre

PECHINO - Cina, produzione industriale e vendite al dettaglio di ottobre

NEW YORK - Usa, vendite al dettaglio e prezzi alla produzione di ottobre

SAN FRANCISCO - Il presidente Joe Biden incontra il presidente cinese Xi Jinping

BRUXELLES - La Commissione europea presenta le previsioni economiche autunnali

MADRID – Dibattito sull’investitura di Pedro Sanchez

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Affari generali

LONDRA – La Corte Suprema britannica si pronuncia sulla legalità della politica del governo di deportare in Ruanda i richiedenti asilo respinti

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 9.00 Udienza generale del Papa

ROMA - Galleria nazionale di Arte moderna e contemporanea ore 12 Anteprima stampa della mostra '"Tolkien". Uomo Professore Autore'; alle 17.30 inaugurazione, con il ministro Sangiuliano

ROMA – The Space Cinema Moderno ore 10.30 Proiezione e a seguire conferenza stampa del film “Elf”

ROMA - Rai, Viale Mazzini Sala A ore 12.00 Conferenza stampa XXI SECOLO, quando il presente diventa futuro, con Corsini, direttore approfondimento, Giorgino, conduttore

ROMA - The Space Parco De Medici ore 19.00 'The Old Oak', proiezione e movie talk con Ken Loach, Giorgio Viaro e Zerocalcare

TORINO - Pala Alpitour Tennis: Nitto Atp Finals; doppio maschile; alle 12 Ebden-Bopanna / Kubler-Hijikata; alle 18.30 Koolhof-Skupski / Ram-Salisbury; alle 14.30 Alcaraz - Rublev; alle 21 Medvedev - Zverev.

COVERCIANO - Raduno nazionale per la gara Italia-Macedonia valida per le qualificazioni agli Europei

Riproduzione riservata © Copyright ANSA