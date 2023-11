Viaggiatore medio italiano ha 48 anni e 45mila euro di reddito

Il viaggiatore medio italiano ha 48 anni, un reddito annuo di circa 45mila euro, è affiliato a un programma fedeltà collegato a una carta di credito e negli ultimi 12 mesi ha utilizzato i punti accumulati. Lo rivela uno studio di Phocuswright, ente di riferimento per la ricerca sul turismo mondiale, che in occasione di Bto (Firenze, 22-23 novembre) presenterà alcuni dati estratti dal rapporto 'Italian Consumer 2023'.

Negli ultimi 12 mesi il viaggiatore medio italiano ha effettuato in media 3,2 viaggi, per una durata media di circa 12 notti fuori casa. In linea generale i viaggi sono in coppia e la spesa a testa è di oltre 1.100 euro. Secondo Phocuswright, si conferma la tendenza ad unire viaggi business e leisure, mentre l'analisi dei comportamenti sui social media mostra che i veri influencer sarebbero da ricercare nell'ambito delle amicizie, più che tra coloro che ne stanno facendo una professione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA