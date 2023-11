Prima protesta di Ultima generazione in Sardegna. Gli attivisti stanno bloccando la principale strada di Cagliari, via Roma lato porto, fermando tutto il traffico del centro cittadino. Cinque giovani hanno srotolato due striscioni con la scritta "Non paghiamo il fossile" e stendendosi a terra. Momenti di tensione con gli automobilisti. In questo momento sono arrivate quattro pattuglie della Polizia.



