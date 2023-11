Scuola vende un Picasso per far studiare i ragazzi fragili

Una scuola di Lodi ha deciso di vendere all'asta i suoi gioielli d'arte per far studiare i ragazzi fragili. Fra le opere ci sono un disegno di Pablo Picasso, un'opera di Piero Manzoni e un crocifisso ligneo legato a Papa Giovanni XXIII. Un patrimonio artistico di grande valore della scuola d'arte 'Bergognone', struttura frequentata ogni giorno da decine di 'Folligeniali', persone di tutte le età con disabilità mentali, fondata quasi mezzo secolo fa dall'eclettico Angelo Frosio.

Ad annunciare l'evento, in programma il prossimo 3 dicembre, è lo stesso maestro d'arte che a Lodi, nel 1975, è stato tra i primi in Italia a riconoscere l'espressione artistica come mezzo di recupero. "Purtroppo le istituzioni in questi ultimi anni ci hanno abbandonato — sottolinea con amarezza Frosio, 77 anni —.

Da tempo sono state fatte tante promesse da parte della politica, ma pochi fatti. La scuola e i ragazzi che popolano la struttura ogni giorno hanno bisogno di contributi per poter continuare con le lezioni. E, a questo punto, non ci resta che mettere in vendita tutto quello che abbiamo".



