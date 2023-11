Rapinava solo nei giorni dispari, arrestato un 43enne a Roma

Rapinava uffici postali solo nei giorni dispari e operava sempre da solo. Oggi un 43enne è stato arrestato a Roma dalla polizia nell'ambito dei servizi specifici antirapina.

Personale della Squadra Mobile Capitolina, dei commissariati Sant'Ippolito e Torpignattara, coadiuvato da agenti del Centro operativo di sicurezza cibernetica di Roma, dopo un breve inseguimento, partito da via Collatina, ha bloccato il malvivente, in via Diego Angeli, mentre stava per entrare in un ufficio postale di zona, armato di pistola.

Dalle indagini è emerso che agiva sempre negli stessi giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, negli uffici Postali in zona Torpignattara, Casal bruciato, Casilina e Tuscolano, armato di pistola e a bordo di uno scooter rubato. Gli vengono contestati numerosi 'colpi'.



