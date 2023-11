32enne morto in incidente Sardegna, si costituisce automobilista

Si è presentato ai carabinieri di Dolianova, il 38enne che era al volante della Bmw finita contro il guardrail, nella notte tra sabato e domenica, sulla statale 387 nel sud Sardegna e in cui è morto Daniele Picciau, di 32 anni. Era irreperibile da ieri.

Il giovane sarà denunciato per omicidio stradale. I carabinieri lo stanno interrogando per ricostruire dettagliatamente la dinamica della tragedia. Il 38enne è risultato senza patente: non l'ha mai conseguita. Forse proprio per questa ragione è fuggito dal luogo dell'incidente, all'altezza di Soleminis, abbandonando sull'auto Daniele Picciau e altri due 30enni rimasti feriti, trasportati al 118 al Brotzu e al Policlinico di Monserrato.

Per tutta la giornata di ieri i carabinieri hanno cercato di rintracciare il guidatore, controllando la sua abitazione, quella dei parenti ma anche le persone a lui vicine. Questa mattina lui stesso si è presentato in caserma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA