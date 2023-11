Pedone investito a Milano, si costituisce pirata della strada

Si è presentato ai carabinieri e la sua posizione è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale l'uomo che la notte scorsa, a bordo di un'auto, ha investito un pedone di 38 anni in via Morgantini, alla periferia di Milano, senza poi fermarsi a soccorrerlo.

Si tratta di un 45enne milanese che, nel pomeriggio si è presentato ai miitari. Il pedone che stava attraversando la strada al di fuori delle strisce, si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente è accaduto intorno alle 3 e gli agenti della Polzia locale avevano acquisito e analizzato le telecamere di sorveglianza della zona.



