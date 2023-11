Nassiriya: sindaco Gorizia, città non dimentica

"Il 12 novembre è ogni anno una giornata di dolore. Oggi il ricordo nel 20/o anniversario dell'attentato di Nassiriya, in Iraq, in cui persero la loro vita da eroi 28 militi, di cui 19 italiani, tra essi Ivan Ghitti, Andrea Filippa e Daniele Ghione, i carabinieri del 13/o Reggimento Friuli Venezia Giulia di stanza a Gorizia". E' il pensiero del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna per commemorare la ricorrenza.

Il sindaco ha definito quella tragedia "il più grave attentato subìto dall'Esercito italiano dalla fine del secondo conflitto mondiale. A tutte le loro famiglie, alle donne ed agli uomini del 13/o Reggimento e dell'Arma dei Carabinieri rivolgo il pensiero commosso e grato della Città di Gorizia".



