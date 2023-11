Tattoo Expo, 150 tatuatori dal tutto il mondo a Trieste

Sono 150 i tatuatori giunti da tutto il mondo a Trieste in questo week end per l'International Tattoo Expo, evento ospitato all'interno del Trieste Convention Center, iniziato questa mattina e in programma fino a domani sera.

I professionisti del settore, nelle singole postazioni, hanno accolto fin dall'apertura tanti appassionati dei disegni sulla pelle, che possono farsi tatuare all'interno della kermesse fino a domani sera. Ma è anche possibile semplicemente osservare gli artisti all'opera, confrontando stili e tecniche diverse. La manifestazione comprende anche esibizioni, tattoo contest e spazi dedicati a piercing, abbigliamento e bigiotteria.

Sono migliaia i visitatori registrati già soltanto oggi, molti anche dalla Slovenia e dalla Croazia. Nella giornata di domani è prevista anche la gara per il miglior tatuaggio realizzato nella due giorni della kermesse.



