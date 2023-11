Quarto corteo pro Palestina a Milano, 3000 partecipanti

Sono stati circa tremila, secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, i partecipanti al quarto corteo milanese pro Palestina che è partito, intorno alle 15.40, da piazza Duca D'Aosta di fronte alla Stazione Centrale per arrivare, verso le 17, in piazza Leonardo Da Vinci dove si trova il Politecnico.

In testa due striscioni con scritto 'Boicotta i prodotti israeliani' e 'Vita terre libertà per il popolo palestinese, salviamo Gaza'. Tra i cartelloni esposti dai manifestanti anche quello pro Hamas, presente anche al corteo di sabato scorso e firmato dal partito marxista leninista italiano, con scritto "con Hamas le Brigate Ezzedin al-Qassam e il popolo palestinese, per la liberazione della Palestina". Tra i cori gridati dagli attivisti, "Israele criminale, Palestina immortale" e "Israele via via, Palestina terra mia".

Nel corso del corteo, gli organizzatori hanno chiesto di abbassare il cartello che inneggiava ad Hamas, perché "viene usato come scusa per dire che siamo terroristi". Davanti al Politecnico di Milano, i manifestanti hanno proseguito la protesta con l'accensione di alcuni fumogeni dei colori della bandiera palestinese, cori e discorsi al megafono da parte degli organizzatori.

Uno di loro, che si è definito "leninista", ha pronunciato al megafono un discorso a favore di Hamas, dicendosi "orgoglioso dei nostri combattenti che sono andati a liberarci". Alcuni tra i presenti hanno fischiato. In un altro momento, sempre dopo la conclusione del corteo, alcuni degli organizzatori hanno invitato a fare "silenzio" per ricordare le vittime, dicendo a tutti di accendere i flash dei cellulari e chiamando ad avvicinarsi gli attivisti che "hanno ricreato dei bambini avvolti in teli bianchi". La manifestazione si è svolta senza particolari momenti di tensione.



