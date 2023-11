Incendio in un appartamento a Modena, muore 32enne

Tragico incendio divampato la notte scorsa in un appartamento al sesto piano di un condominio a Modena: un ragazzo di 32 anni ha perso la vita. Intorno all'1.40 circa, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da un vicino che si era accorto del fumo e sono intervenuti con quattro squadre e l'autoscala. Per il ragazzo, che abitava nel bilocale, non c'è stato nulla da fare. Il condominio è stato temporaneamente evacuato durante le operazioni di spegnimento.

Le cause che hanno scatenato le fiamme sono in corso di accertamento. Indagano il nucleo investigativo dei carabinieri e i vigili del fuoco.



