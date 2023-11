Il gonfalone di Genova alla parata del Lord Mayor a Londra

Il gonfalone di Genova ha sfilato oggi a Londra nella parata del Lord Mayor's Show. Su invito del nuovo Lord Mayor della City of London, Michael Mainelli, che oggi ha ricevuto la propria investitura ufficiale, Genova è stata la prima città italiana a partecipare all'evento.

La parata, che si tiene da più di 800 anni per l'elezione del Lord Mayor, consiste in una sfilata di circa tre ore in un circuito di tre miglia nel cuore della City alla quale prendono parte varie rappresentanze, tra corporazioni, associazioni, università, istituzioni civili e militari, bande e carri, spesso in costumi d'epoca.

Sul palco d'onore il sindaco di Genova, Marco Bucci, per il quale è stato "un momento di grande orgoglio e senso di appartenenza".

"La sfilata di oggi - ha detto il sindaco - mi ha fatto comprendere ancora una volta quanto il nome di Genova e la nostra storia siano conosciuti e apprezzati a Londra e nel Regno Unito, anche grazie alla storia della nostra bandiera. Sentire ripetere il nome della città durante una sfilata così partecipata e sentita dalla popolazione inglese, vedere come la Bbc in un servizio abbia raccontato di Genova città del jeans è stata davvero un'emozione unica". Insieme a Bucci, nella delegazione del capoluogo ligure anche Susy De Martini, senior consultant del Comune di Genova, e la consigliera delegata ai rapporti internazionali Barbara Grosso.



