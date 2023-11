Donna molesta un 28enne in strada a Milano per rubargli il Rolex

Una molestia, improvvisa, in mezzo alla strada a Milano, e un giovane, colto di sorpresa, ha visto scomparire il suo orologio, un Rolex da 20mila euro. È accaduto in via Spartaco, di giorno, quando una donna, avvenente, si è rivolta confidenzialmente a un 28enne e subito dopo, senza nemmeno dargli il tempo di realizzare la situazione, lo ha abbracciato e molestato. Tutto è stato molto rapido: all'imbarazzo del giovane la donna ha chiesto scusa e si è allontanata in fretta. Poco dopo il 28enne ha notato di non avere più l'orologio al polso.

Non è la prima volta che a Milano dei professionisti del furto con destrezza mettono in atto questa tecnica, detta 'dell'abbraccio'. Del caso si occupa la Polizia di Stato.





