Omicidio Thomas Bricca, giudizio immediato per i due arrestati

Inizierà il prossimo 2 febbraio davanti alla Corte d'Assise di Frosinone il processo con il rito immediato per Roberto Toson e suo figlio Mattia accusati di avere assassinato il 19enne Thomas Bricca con un colpo di pistola esploso da uno scooter TMax la sera del 30 gennaio scorso nel centro storico di Alatri, per vendicare due risse avvenute nei giorni precedenti ed alle quali il ragazzo non aveva partecipato. Quella sera - sostiene il capo d'accusa - era stato scambiato per un suo amico che indossava un giubbino dello stesso colore di Thomas. A chiedere il processo in Assise con il rito Immediato che salta l'Udienza Preliminare è stata la Procura della Repubblica di Frosinone. Il sostituto procuratore Rossella Ricca ritiene di avere indizi e fonti di prova inconfutabili che consentano di saltare il filtro del Gup.

Elementi che sono stati già vagliati dal tribunale del Riesame che ha confermato il carcere per padre e figlio.



