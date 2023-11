False pizze dop e igp, denunciato un 39enne nel Napoletano

Nel menù c'era scritto che le pizze venivano realizzate utilizzando prodotti dop e igp, come il provolone del monaco, il pomodoro San Marzano, l'olio extravergine di oliva e i capperi di pantelleria igp, ma di queste eccellenze della gastronomia italiana non se ne è trovata traccia durante le ispezioni nelle dispense e nei frigoriferi.

Il rappresentante legale di una pizzeria di San Vitaliano, in provincia di Napoli, un 39enne di Cimitile, è stato denunciato dai carabinieri forestali dei Nuclei di Marigliano e Roccarainola che, nell'area nolana, hanno effettuato controlli su esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

I carabinieri gli contestano il reato di frode in commercio.

Nei menù di diverse pizzerie sottoposti al vaglio dei militari dell'arma è stato riscontrato che seppur fosse dichiarato l'impiego di prodotti dop e igp nella preparazione delle varie tipologie di pizze in realtà venivano utilizzati prodotti che invece nulla avevano a che fare con il circuito di quelli tutelati.



