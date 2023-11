AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti previsti per il 10 novembre 2023:

NAPOLI - Centro Congressi, Stazione Marittima, Magistratura Democratica, XXIV congresso nazionale (fino al 12); alle 15.45 interviene il presidente del Senato, La Russa

ROMA - Via della Conciliazione, 4 ore 10.30 Cna, assemblea nazionale, con la presidente del Consiglio, Meloni (videocollegamento) e i ministri Salvini e Urso

STRESA - Regina Palace Hotel 'Iniziativa europea', ventennale del Forum fondazione con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, i ministri dell'Interno Piantedosi, dell'Ambiente Pichetto Fratin, per i Rapporti col Parlamento Ciriani e della PA Zangrillo

NAPOLI - Fondazione Banco di Napoli, via Tribunali 213 ore 10.00 "Sud, identità e futuro", prima delle due giornate di studio con il vicepresidente del Senato, Gasparri e Abbamonte

ROMA - Sede M5s, via di Campo Marzio ore 15.00 M5s, Conte incontra il segretario della Cgil Landini

ROMA - Istat, produzione industriale (09-2023); nota mensile sull'andamento dell'economia italiana (10-2023)

ROMA - Fitch, ore 22.00, Italia, decisione rating (BBB outlook stabile)

RIMINI - Fiera 'Ecomondo', 26ma edizione, con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il viceministro Gava

NUOVA DELHI - Visita di Antony Blinken PARIGI - Forum per la Pace (fino all'11)

NAPOLI - Sala dei Baroni, Castel Nuovo ore 15.30 Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Napoli al fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Il sindaco Manfredi consegna il riconoscimento alla moglie di Julian Assange, Stella Moris; alle 12.30 Stella Moris inaugura a Scampia, in via Ghisleri 140, un murales realizzato da Trisha Palma

CITTA' DEL VATICANO - Tribunale Vaticano ore 9.30 Nuova udienza del processo per la gestione dei fondi della Santa Sede

REGGIO EMILIA - Stadio Mapei ore 18.30 Serie A, Sassuolo Salernitana, 12/a giornata

GENOVA - Stadio Luigi Ferraris ore 20.45 Serie A, Genoa Verona, 12/a giornata

SEPANG - Circuito di Sepang ore 3.40 MotoGp Malesia, libere 1; alle 7.55 pre-qualifiche

