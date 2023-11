Schillaci: 'Rivedremo il ricalcolo delle pensioni dei medici'

"Sì certo abbiamo sempre dialogato con sindacati medici e continueremo a farlo". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a Sky, risponde ad una domanda circa la disponibilità ad incontrare i sindacati medici dopo che ieri alcune sigle hanno proclamato uno sciopero per il 5 dicembre. "Stiamo cercando di intervenire sui problemi della sanità pubblica italiana e nella legge di bilancio - ha detto - ci sono segnali importanti, sia per i medici sia per i cittadini".

Sulla questione delle pensioni dei medici "mi sono sentito quasi quotidianamente con il ministro Calderone e quindi c'è tutta l'intenzione e l'interesse a cercare di rivedere la norma, che non riguarda solo i medici ma anche altri dipendenti del settore pubblico e quindi il governo sta lavorando per trovare una soluzione", afferma il ministro della Salute.





"Credo che bisogna assolutamente finirla con i gettonisti. Come si fa? Intanto rendendo più appetibile il posto nel Ssn e abbiamo intenzione di superare il tetto di spesa, ma molte regioni questo tetto non lo hanno ancora superato, quindi se vogliono possono assumere altri medici", dice Schillaci. "Dunque non è solo un problema economico. Vogliamo che il Ssn - ha affermato Schillaci - torni ad essere punto di riferimento per chi si laurea in Medicina, rendendo il Ssn più attrattivo non solo economicamente".

