Maltempo, Toti firma stato di emergenza per la Liguria

"Ho firmato lo stato di emergenza regionale per il maltempo in Liguria nella notte appena rientrato da Londra, domani in Giunta stanzieremo una prima somma di un milione e mezzo per aiutare i sindaci nelle somme urgenze". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo stamani a Genova a margine di una conferenza stampa sui danni provocati dal maltempo e dalla mareggiata in Liguria.

"Chiederemo in via speditiva al Governo di poter inserire la Regione Liguria nello stato di emergenza nazionale nelle prossime settimane - chiede Toti -, appena fatta una stima dei danni per poter provare a risarcire anche i privati. Il Governo potrà evidentemente venirci incontro tenendo presente che la Liguria è una delle Regioni uscita nel modo migliore da questa gigantesca ondata di maltempo rispetto a Toscana, Emilia Romagna e Veneto".

"Per fortuna non registriamo danni importanti alle infrastrutture, come avvenne nella mareggiata del 2018 - sottolinea -. E credo che sia anche segno dell' efficacia degli oltre 340 milioni investiti a difesa delle nostre coste".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA