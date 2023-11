In arrivo una nuova perturbazione, piogge anche in Toscana

In arrivo, domani, una nuova perturbazione atlantica con altre piogge anche sulle zone alluvionate della Toscana. Il maltempo sarà interrotto da una breve pausa sabato mattina, domenica è infatti previsto l'ingresso di un nuovo impulso perturbato. La previsione è di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', secondo il quale domani mattina avremo gli ombrelli aperti solo in Liguria e sulle Alpi occidentali, altrove inizieranno a soffiare miti ma umidi venti di Scirocco; dal pomeriggio, come spesso accade con le perturbazioni atlantiche, il maltempo si sposterà verso Est invadendo gran parte del Nord, la Sardegna e le coste toscane.

In serata tutto il Centronord e la Campania saranno pronte a riaprire gli ombrelli, con una certa preoccupazione per le zone colpite dai recenti eventi alluvionali. Venerdì 10 novembre la situazione non sarà migliore: avremo ancora delle piogge su gran parte dell'Italia, con schiarite più ampie solo al Nordovest ed in Sicilia. Insomma il mese di novembre continuerà ad essere bagnato, ma non particolarmente freddo e con temperature in linea perlopiù con le medie del periodo. Le prime indicazioni per il weekend indicano che ci saranno momenti soleggiati prima dell'ingresso di una nuova perturbazione atlantica nella giornata di domenica; dal pomeriggio del 12 novembre sono attese altre gocce d'acqua dalla Toscana alla Sicilia con i fenomeni più intensi tra Lazio e Basso Tirreno.

Nel dettaglio: Mercoledì 8. Al nord: cielo a tratti nuvoloso, nebbie al Nord Ovest. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: piogge diffuse localmente intense, meno in Sicilia.

Giovedì 9. Al nord: dalla nebbia alle piogge ovunque. Al centro: peggiora sull'alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud: bel tempo.

Venerdì 10. Al nord: residue piogge al mattino, poi sole ovunque. Al centro: instabile con piogge più presenti su Toscana e Lazio. Al sud: rovesci su Campania e Calabria tirrenica.

Tendenza: weekend con residua instabilità e qualche pioggia sabato al Sud, domenica altra perturbazione, ma solo al Sud.







