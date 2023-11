Abusi su 10 minori, arrestati due giovani in Lombardia

Adescavano i minori sia per produrre di materiale pedopornografico sia per costringerli o convincerli ad atti sessuali con due adulti. Per questo motivo sono stati arrestati due persone, di 27 e 39 anni - un italiano e un ecuadoregno - rispettivamente residenti in provincia di Cremona e Monza Brianza. Le indagini hanno permesso di identificare dieci vittime tra le province di Monza Brianza, Milano e Treviso. L'operazione - condotta dalla Polizia Postale di Milano e dalla sezione operativa dei carabinieri di San Donato Milanese - è durata quasi un anno e si è conclusa a fine settembre.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, è partita dalla denuncia presentata alla stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) da una coppia di genitori preoccupati per gli improvvisi cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti del proprio figlio adolescente. I militari, intuendo che il ragazzo poteva essere vittima di un adescamento su internet, hanno subito comunicato il caso autorità giudiziaria.



