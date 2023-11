Scende da auto rimasta senza benzina, 19enne investita e uccisa

C'erano un padre e le due figlie di 11 e 19 anni a bordo dell'auto coinvolta ieri sera in un incidente mortale sulla Nuova Bazzanese, a Zola Predosa (Bologna), costato la vita alla più grande delle ragazze.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vettura si era fermata nei pressi dell'uscita 7 perché rimasta senza benzina.

Quando, in un tratto buio, sono scesi dal mezzo l'uomo e la 19enne, quest'ultima è stata investita da un camioncino che sopraggiungeva dalla stessa direzione di marcia. La ragazza è deceduta sul colpo, il padre è rimasto ferito lievemente così come il conducente del camioncino.

La ragazzina di 11 anni che era in macchina è stata portata precauzionalmente in ospedale ma subito dimessa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, per i rilievi e gli accertamenti, oltre al 118, con tre ambulanze.





