Piantedosi, in Albania non Cpr ma struttura come Pozzallo

Quelle previste dal protocollo siglato con l'Albania "non sono Cpr ma strutture come quella di Pozzallo-Modica, dove si trattengono persone, con provvedimento convalidato del giudice, per il tempo necessario per svolgere le procedure accelerate di identificazione e gestione della domanda di asilo di persone provenienti da Paesi sicuri". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione al Comitato parlamentare Schengen.

"Quest'anno sono stati espulsi 58 stranieri pericolosi per la sicurezza nazionale e l'attività di prevenzione sviluppata ha consentito di arrestare 12 persone contigue ad ambienti contigui all'estremismo religioso e 6 appartenenti a formazioni terroristiche. L'attuale situazione di tensione esige un elevatissimo livello di attenzione". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione al Comitato parlamentare Schengen



Ue, chiesti all'Italia dettagli sull'accordo con l'Albania

"Siamo in contatto con le autorità italiane, abbiamo chiesto di ricevere dettagli sull'accordo per la migrazione con l'Albania". Lo dice una portavoce della Commissione Europea al briefing quotidiano. "Prima di commentare oltre dobbiamo capire cosa s'intende fare esattamente".

