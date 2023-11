Netanyahu, 'Migliaia di combattenti palestinesi morti' - Live Blog

09:54

"Il ponte umanitario dell'Ue per Gaza ha organizzato finora sei voli e oggi ci saranno il settimo e l'ottavo. Porteranno 45 tonnellate di forniture umanitarie, per lo più farmaci, strumenti medici e alcuni alimenti". Lo ha annunciato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, in un punto stampa dall'aeroporto belga di Ostenda.

"Continueremo a fornire gli aiuti umanitari per tutto il tempo necessario", ha assicurato, esortando a "consentire l'accesso di questi aiuti umanitari" ed evidenziando l'"assoluta necessità di carburanti a Gaza".

Il commissario ha quindi ribadito che l'Ue continuerà "a lavorare per permettere l'accesso umanitario a Gaza" e "a premere affinché tutte le parti prendano le misure necessarie, come finestre umanitarie, pause o cessate il fuoco, per assicurare che ci sia un accesso sicuro e non ristretto di aiuti umanitari a tutte le persone a Gaza che ne hanno bisogno". "Non è opzionale - ha sottolineato Lenarcic -, si tratta di un

obbligo legale internazionale di tutte le parti coinvolte".