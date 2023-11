Musumeci: 'Resta l'allerta gialla nei Campi Flegrei'

"La commissione Grandi Rischi conferma di mantenere l'allerta gialla" nella zona dei Campi Flegrei. Lo afferma il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con i sindaci dell'area, i vertici di Ingv e commissione e il capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio. "La commissione - continua Musumesi - sostiene che il sisma si stia evolvendo e quindi in questo momento l'allerta gialla è ampiamente confermata. Non c'è allarme, va detto in maniera chiara".





