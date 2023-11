Milan-Psg: scontri tra tifosi, un francese grave. Fumogeni in Duomo

Un tifoso di 34 anni del Psg, che in serata giocherà con il Milan a San Siro, è rimasto gravemente ferito in una rissa con tra supporter francesi e una cinquantina di tifosi rossoneri nella tarda serata di ieri nella zona dei Navigli, tra le più note della movida milanese.I milanisti sono poi fuggiti Anche alcuni poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di disperdere i francesi. Il tifoso del Psg è stato colpito con due coltellate, sembra alla testa e a una gamba, ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Policlinico di Mlano. La rissa è scoppiata alla presenza di numerose persone che sono fuggite dai tavoli dei locali.



Video Milano, scontri fra tifosi di Milan e Psg: grave un francese

Cori, fumogeni, tamburi e fuochi d'artificio: così un migliaio circa di tifosi del Paris Saint-Germain si è preparato alla sfida di stasera contro il Milan, riunendosi in Piazza Duomo a Milano. Presenti le forze dell'ordine, che hanno inizialmente bloccato gli accessi per le fermate della metropolitana, liberandole in seguito con la tifoseria francese che ora si è diretta verso Piazzale Lotto, dove sono arrivati i pullman con altre migliaia di tifosi da Parigi. Da lì, poi, partirà il corteo dei tifosi che andrà verso San Siro, con la sfida di Champions League in programma alle 21.

Giudice, tifoso del Psg arrestato ora si allontani da Milano

Dovrà "allontanarsi subito" da Milano, dove non potrà "fare più rientro", altrimenti rischia di finire in carcere. Con queste parole, nell'aula delle direttissime, il giudice ha convalidato l'arresto in flagranza e ha disposto il divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'ultrà del Psg coinvolto negli scontri della scorsa notte con gli ultras del Milan e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 30enne, stando alle indagini della Polizia, avrebbe colpito con una spranga al volto uno degli agenti intervenuti per sedare i tafferugli (per il poliziotto 5 giorni di prognosi). Il giovane, interrogato in aula, ha detto che "sono stati i tifosi del Milan ad attaccarci mentre noi eravamo seduti in un bar", in zona Navigli. E ha provato, poi, a sostenere di non aver colpito l'agente, ma di aver "gettato a terra la spranga". Il giudice non ha creduto alla versione dell'uomo, evidenziando i "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico e le "esigenze cautelari per la tutela della collettività", come il pericolo che commetta altri reati dello stesso tipo. "Ero in un bar con degli amici e ad un tratto sono arrivati i tifosi Milan ad attaccarci, personalmente io ho ricevuto una sprangata sulle spalle, mi hanno aggredito mentre ero seduto", ha detto il 30enne, che ha raccontato di vivere a Parigi e di essere dipendente di una società. "Ho avuto paura - ha proseguito davanti al giudice - sono fuggito da loro, mi sono rifugiato in un ristorante e uscendo mi sono munito di una spranga di ferro trovata, era un pezzo di una sedia. Poi, arrivata la polizia mi ha messo contro il muro e io ho detto 'calmatevi' e ho alzato le mani. Avevo intanto gettato a terra la sbarra".

La Questura: un arresto e 73 francesi identificati

Nel corso del servizio serale disposto in centro città, la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi tifosi del Psg - ricostruisce la Questura -. Successivamente, alle ore 00.05, un gruppo di circa cinquanta persone, presumibilmente tifosi del Milan come appurato da

testimonianze, è giunto dall'Alzaia Naviglio Pavese per dirigersi su Ripa di Porta Ticinese ove si trovavano i tifosi del Psg e si sono resi protagonisti di una serie di azioni violente per poi fuggire in via Argelati.

Per riportare la situazione alla normalità, in piazza XXIV Maggio si sono rese necessarie da parte delle forze dell'ordine alcune cariche di alleggerimento verso i tifosi francesi. In quei frangenti, un poliziotto è stato colpito a una gamba da un oggetto contundente riportando una ferita lacero-contusa, mentre un altro è stato colpito da un altro oggetto riportando una ferita al labbro.

Il responsabile dell'ultimo ferimento è stato fermato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Una lite anche fra tifosi del Psg e cinesi

L'episodio di violenza avvenuto intorno a mezzanotte sui Navigli a Milano non è stato l'unico nella serata di ieri in città. Pochi minuti dopo l'una di notte, una volante è infatti intervenuta in via Paolo Sarpi, nella Chinatown del capoluogo lombardo, per una lite tra 15 tifosi del Paris Saint-Germain e dieci cittadini cinesi. La lite è stata sedata e non si è reso necessario l'intervento dell'assistenza sanitaria del 118.

Alle 2, invece una volante è intervenuta in un ostello di via Regina Margherita dove alloggiano alcuni supporter francesi: uno di loro, un 28enne, aveva una ferita lacero contusa alla testa e ha riferito ai poliziotti di essere stato colpito alcune ore prima in zona Darsena; è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli. in condizioni non gravi.

I servizi di ordine pubblico con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale proseguiranno in città nei luoghi di maggior afflusso turistico e di aggregazione fino a domani notte.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA