Investito da auto mentre va a scuola in bici, grave 14enne

Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto mentre si stava recando a scuola in bicicletta: le sue condizioni sono molto gravi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato, in elicottero, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Polesan, a Palazzolo dello Stella (Udine), dove l'adolescente abita e studia.

Un secondo incidente, dalla dinamica simile, si è verificato, negli stessi minuti, a Latisana, in via Isonzo: il giovane - le cui condizioni sono meno gravi del primo - è all'ospedale di Latisana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA