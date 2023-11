Gdf Alessandria sequestra 3,5 milioni di prodotti contraffatti

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Alessandria ha scoperto un sodalizio criminale costituito da svariate società con sede in Cina. Attraverso un noto sito di e-commerce, importavano sul territorio italiano e commercializzavano a prezzi vantaggiosi migliaia di articoli con i marchi Marvel, Entertainment One, Viacom, Warner Bros e Nintendo.

L'indagine, condotta avvalendosi delle competenze tecniche dei periti dei brand, ha portato al sequestro di circa 3,5 milioni di prodotti contraffatti, in maggior parte articoli di cancelleria, zaini, gadget e accessori, per un valore di circa 400.000 euro.

Il giro d'affari, quantificato da marzo 2022 allo stesso periodo di quest'anno, ammonta a oltre 800.000 euro, derivanti dalla vendita illegale di oltre 10 milioni di pezzi contraffatti.



