Avvistata una lince nel parco del Gran Paradiso

Torna la lince nel parco nazionale del Gran Paradiso, nel Torinese. Nelle scorse settimane i guardaparco hanno confermato l'avvistamento di un esemplare all'interno dell'area protetta, con l'ausilio di una fototrappola che ha immortalato l'animale. Si tratta, con ogni probabilità, di un individuo in dispersione, alla ricerca di nuovi territori e, per il momento, l'ente parco ha deciso di non rendere noto il luogo esatto dell'avvistamento per proseguire le verifiche.

Sin dagli Anni Ottanta si sono registrati avvistamenti dubbi e, nel tempo, sono pervenute all'ente segnalazioni di possibili osservazioni, ma è la prima volta che questa viene documentata con certezza. L'ultimo dato di presenza certa della lince nel Parco risale al 1916.

"Da molto tempo inseguiamo questo fantasma, senza mai aver avuto certezza del suo passaggio - dice il direttore, Bruno Bassano - si tratta di una specie iconica spesso dimenticata ma che, in base ai dati storici, era l'unico grande carnivoro presente sul massiccio del Gran Paradiso. Questa segnalazione apre la possibilità che si possa, nel tempo, insediare nel Parco almeno una coppia riproduttiva. Sarebbe un prezioso ritorno che riempirebbe un vuoto che dura da oltre un secolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA