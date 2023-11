Allarme bomba in Corte d'appello di Perugia, evacuato edificio

Allarme bomba stamani nel palazzo di giustizia che a Perugia ospita la Corte d'appello di Perugia dopo che una telefonata anonima ha annunciato la presenza di un ordigno esplosivo per "vendicare i fratelli di Hamas".

L'edificio è stato evacuato e ora sono in corso le verifiche di carabinieri e polizia.

La telefonata è giunta poco dopo le 8 alla polizia municipale di Perugia. A parlare, sembra, una voce maschile. Che ha parlato dell'ordigno di Corte d'appello.

Dal palazzo di giustizia - che ospita anche la procura generale e l'Ordine degli avvocati - sono stati allontanati tutti i presenti.

Sul posto anche il procuratore generale Sergio Sottani che ha disposto da inizio ottobre l'intensificazione dei controlli di sicurezza in tutti gli edifici giudiziari dell'Umbria.





