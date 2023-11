Santanchè a Londra, 'il turismo volano per i rapporti Italia-Gb'

Il turismo come volano delle relazioni fra l'Italia - meta prediletta dei visitatori d'oltre Manica - e la Gran Bretgana. È il contesto che fa da sfondo alla visita odierna della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a Londra e all'incontro con John Whittingdale, suo omologo in seno al governo di Rishi Sunak, a margine del World Travel Market, rassegna fieristica internazionale di riferimento del settore.

Incontro durante il quale - come si legge in una dichiarazione - Santanchè e Whittingdale hanno "intrattenuto un proficuo colloquio incentrato sui temi cardine del turismo: dai trasporti alla sostenibilità, dalla formazione alla destagionalizzazione, passando per l'accessibilità e le nuove tendenze, e declinando il tutto in un'ottica di fattiva collaborazione tra le due nazioni, anche per mantenere una forte attenzione sul turismo nell'agenda internazionale".

La ministra, "nel ricordare il profondo feeling che lega l'Italia ed il Regno Unito, testimoniato dall'importante partecipazione italiana" a questa nuova edizione del World Travel Market di Londra, ha poi evidenziato come "il Belpaese - prima meta di destinazione turistica per i turisti inglesi - metta a disposizione un'offerta turistica varia e diversificata che consente di visitare l'Italia in ogni momento dell'anno".

Nel corso della sua missione, Santanchè ha inaugurato lo stand italiano curato dall'Enit alla fiera londinese, alla presenza anche del governatore della Liguria, Giovanni Toti, dell'amministratrice delegata di Enit, Ivana Jelinic e dell'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini.





