Maltempo: Tajani, 100 milioni per le aziende e 200 di prestiti agevolati

"Siamo qui per dare un messaggio di solidarietà da parte del governo alla gente di Toscana colpita da questa tremenda alluvione" con "azioni concrete. Per questo il ministero degli Esteri ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato. Previsti altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace", inoltre l'Ice "agevolerà la presenza delle aziende colpite alle fiere internazionali". Così il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani a margine di un incontro a Prato con istituzioni e aziende danneggiate.

Tajani ha spiegato che sono "fondi che secondo i calcoli che abbiamo fatto, io parlo di quelli che riguardano il ministero degli Esteri, potranno essere dati entro la fine di questo mese, quindi stiamo lavorando intensamente cercando di dare risposte concrete così come abbiamo fatto per la Romagna e per la parte della Toscana e delle Marche, colpite a maggio".

"Andiamo avanti - ha aggiunto -, abbiamo già una macchina rodata, c'è una mail alla quale rivolgersi, presenteremo tutte le opportunità con tutte le spiegazioni necessarie agli imprenditori e agli amministratori locali di queste aree colpite".









