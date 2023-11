Palma si abbatte sul lungomare a Sanremo, nessun ferito

Una palma è stata abbattuta stamani dal forte vento sulla passeggiata Imperatrice di Sanremo per fortuna senza colpire nessuno nonostante il lungomare sia molto frequentato la domenica mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Non si segnalano altre criticità per il vento ma è tenuta sotto osservazione la violenta mareggiata che sta colpendo le coste della Liguria, dove si stanno registrando onde con altezza significativa di 5 metri alla La Spezia. Mare lentamente in diminuzione dalla giornata di domani, lunedì 6 novembre. I venti di burrasca, dice Arpal, hanno soffiato con punte anche oltre i 200 km orari.



