Maxi rissa durante una partita di calcio a 5 a Palermo

Una partita di calcio a cinque è finita in rissa. Il campo di calcio è stato trasformato in un ring. E' successo nella partita del campionato di calcio a cinque, serie C2, disputata al Pala Don Bosco di via Domenico Savio, a Palermo, dove si sono affrontate le formazioni Asd Jato e Futsal Pioppo.

Sugli spalti c'era anche il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il quale aveva deciso di assistere al match che però è stato sospeso per la rissa.

Dopo un fallo di gioco al 37', sul punteggio di 2 a 0 per il Pioppo si è scatenata la rissa in campo che diversi spettatori hanno filmato. Sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per riportare la calma. Lo scontro fisico è andato avanti per mezzora anche dentro gli spogliatoi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA