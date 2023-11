Maltempo: cede scarpata sulla Provinciale 32 nel Modenese

E' ceduta nella notte - a causa del maltempo che ha colpito la zona negli ultimi giorni - una scarpata sulla Strada Provinciale 32 nei pressi di Pietravolta a Frassinoro, nel Modenese. I tecnici della Provincia di Modena sono intervenuti per sistemare la sede viaria e ripristinare il transito in sicurezza e, al momento, tutte le strade sono aperte e percorribili.

Intanto, viene spiegato dalla stessa Provincia, prosegue il monitoraggio del livello dei fiumi Secchia e Panaro, oltre che dei corsi d'acqua minori ed è in corso anche il controllo sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione civile e quello tramite la rete di rilevamento collegata con la sala operativa del Centro unificato di Protezione civile a Marzaglia.





