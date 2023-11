Maltempo: Aipo, rischio criticità elevata per Enza nel Parmense

Alla luce delle precipitazioni delle scorse ore si va verso "nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d'acqua emiliani e lombardi. In particolare, in Emilia si stima da parte di Apae per il torrente Enza, le cui casse di espansione stanno invasando le acque di piena, il raggiungimento ed eventuale superamento della soglia 3, di colore rosso, ossia di criticità elevata a Sorbolo tra la mattinata e il pomeriggio di oggi" E' quanto segnala, in una nota, l'Aipo, l''Agenzia Interregionale per il fiume Po secondo cui "la situazione è attentamente monitorata".

Sempre in Emilia, viene evidenziato, per quanto riguarda "il torrente Parma, sono state parzialmente abbassate nella mattina le paratoie della cassa di espansione al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza a valle, a Parma e in particolare Colorno". Inoltre resta sotto osservazione anche il Po, "che sta ricevendo nuovi afflussi dagli affluenti e che è attestato sopra la prima soglia di criticità a Pontelagoscuro e nei rami del Delta". Ad ogni modo, viene sottolineato, il personale dell'Aipo "è operativo nelle azioni di monitoraggio, vigilanza ed eventuale pronto intervento, ove necessario, in coordinamento con tutti gli enti facenti parte dei sistemi di protezione civile regionali e locali e col supporto dei volontari".



