Lancia sos in mare, diportista trovato morto a La Maddalena

Tragedia in mare questa mattina a La Maddalena, nel nord Sardegna. Un uomo è stato trovato morto sugli scogli dell'isolotto di Corcelli dopo che la sua barca a vela, alla deriva, era andata sbattere sugli scogli.

Era stato lo stesso diportista, ieri notte, a lanciare il 'myday'. Sono così scattate le ricerche da parte della Guardia costiera e dei vigili del fuoco, con l'elicottero e il Nucleo sommozzatori.

Stamattina il personale specialista a bordo del Drago 148 ha rinvenuto sugli scogli di Corcelli i resti dell'imbarcazione in vetroresina ed il naufrago riverso sugli scogli ormai privo di vita.

I sommozzatori dei vigili del Fuoco hanno provveduto a recuperare la salma e consegnarla all'Autorità di competenza.

Sul posto anche la motovedetta della Capitaneria di Porto per il coordinamento delle operazioni.



