Festival della scienza da record a Genova con 200mila presenze

Chiude oggi con numeri positivi la ventunesima edizione del Festival della Scienza a Genova. Sono 30mila gli studenti che hanno animato gli eventi, 16mila gli appassionati che hanno popolato le sale delle conferenze, in aumento del 60% rispetto alla precedente edizione, per un totale di 200mila presenze complessive hanno spiegato gli organizzatori. Il pubblico registrato è proveniente da 10 regioni ed ha visitato 35 location cittadine dove sono state realizzate quasi 250 iniziative tra incontri, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali. La ventiduesima edizione si svolgerà da giovedì 24 ottobre a domenica 3 novembre 2024 nel segno delle Sfide.

"La ventunesima edizione del Festival ha raggiunto risultati importanti - commenta Marco Pallavicini, presidente del Festival della Scienza - con 200mila presenze agli eventi in 11 giorni di manifestazione, due in meno rispetto all'edizione precedente. Se consideriamo anche le allerte meteorologiche nel periodo della manifestazione, siamo decisamente soddisfatti del risultato. Gli studenti che hanno raggiunto il Festival da quasi tutta Italia sono stati 30mila, con le prenotazioni dei giorni feriali già quasi del tutto esaurite prima dell'inizio del Festival".

Il presidente ligure Giovanni Toti ha detto che "le 200mila visite hanno confermato il percorso di crescita e quanto il mondo dell'istruzione percepisca davvero il Festival come un'opportunità di approfondimento, conoscenza e divertimento".

Il sindaco Marco Bucci ha sottolineato che "il Festival si è rivelato un grande successo. I giovani, così come gli adulti, hanno partecipato attivamente alle innumerevoli attività. Gli eventi e i laboratori hanno ancora una volta incuriosito e appassionato il pubblico".



