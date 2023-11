Sono 29 i migranti, tra cui un minorenne non accompagnato, le persone soccorse ieri sera nel Mar Mediterraneo dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere. La ong informa che Bari è il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei migranti. L'arrivo è previsto nei prossimi giorni, anche in base alle condizioni meteo marine.



