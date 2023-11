Curcio, 'il meteo peggiora, evacuazioni preventive'

Da una parte la conta dei danni, con la stima dei 300 milioni di euro tra pubblico e privato fatta dal presidente della Regione Eugenio Giani, dall'altra la necessità di effettuare evacuazioni preventive perché in Toscana è attesa una nuova perturbazione. E c'è apprensione: è stata diramata una nuova allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e mareggiate dalle 20 di questa sera fino alla mezzanotte di domani, domenica 5 novembre, sulla Toscana nord occidentale, centrale e tutta la costa, comprendendo le province già duramente travolte dal maltempo di due giorni fa. Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio ha incontrato oggi Giani e ha fatto il punto su cosa potrebbe accadere nelle prossime ore con particolare attenzione a Campi Bisenzio (Firenze) e Prato, le aree maggiormente colpite dall'alluvione.

"Si sta lavorando cercando di dare una soluzione rispetto a quelle che sono le possibilità, c'è un tema di meteo che andrà a peggiorare - ha detto Curcio in tarda mattinata -. Probabilmente ci sarà bisogno, questo lo stabiliranno i sindaci, anche di evacuazioni preventive del territorio che è stato colpito. In questo senso si sta facendo il possibile per supportare le persone". Il Comune di Prato ha annunciato di voler evacuare 180 persone oltre i 65 anni e disabili dalle loro case, tutti abitanti della zona ovest della città, quella che va dal casello autostradale di Prato Ovest alla collina. Oltre a Prato, come ha detto Giani, "a scopo precauzionale verranno evacuate nelle prossime ore alcune abitazioni nelle aree in corrispondenza delle rotture del torrente Agna e del torrente Bagnolo" e dunque sono coinvolti anche alcuni abitanti di Montale (Pistoia) e Montemurlo (Prato), comune il cui sindaco Simone Calamai ha fatto un appello per trovare volontari per fare i sacchi di sabbia da distribuire nelle zone più a rischio e altre località nelle vicinanze si stanno organizzando. Giani ha anche precisato che le evacuazioni preventive sono di competenza del sindaco, noi possiamo consigliare poi è il sindaco a determinarle con un'ordinanza mentre l'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni ha rivolto un appello: "Se nelle prossime ore i sindaci decideranno di proporre l'evacuazione delle abitazioni, invitiamo i cittadini a seguire quanto indicato": "Sappiamo che soprattutto la popolazione più anziana non lascia volentieri la propria abitazione, ma siccome le zone isolate sono ancora molte e l'allontanamento da casa sarà per un periodo molto limitato, potremo sicuramente garantire maggiore sicurezza e assistere meglio le persone".

Facendo il punto della situazione Curcio ha anche spiegato: "Oggi abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale, quindi i mezzi ci sono - ha affermato Curcio -. Il tema vero è l'impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento per sapere bene come si impiegano i mezzi. Ci vuole il coordinamento del sindaco che stabilisca un po' le priorità, su questo il livello nazionale è disponibile a mobilitare ulteriori risorse". È pronto, in caso di necessità anche l'esercito che fa parte del sistema di protezione civile: "L'esercito è disponibile come le altre forze armate - il commento di Curcio -. Qualora ci fosse la richiesta di una struttura particolare per un lavoro particolare noi chiederemmo le disponibilità e sono certo che verrebbe data". Quanto poi alle polemiche sul sistema dell'allerta Curcio taglia corto: "Se si dovrà rivedere il sistema dell'allerta così come i codici colori lo faremo ma ora non credo sia l'elemento fondamentale".



