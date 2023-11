Ruud Gullit denunciato dai figli, non ha pagato gli alimenti

I figli di Ruud Gullit, il campione che ha contribuito a fare la storia del Milan che tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 ha fatto incetta di titoli tra campionati, Coppe dei campioni, intercontinentali e supercoppe europee, lo hanno denunciato accusandolo del mancato versamento dell'assegno di mantenimento in seguito al divorzio dalla moglie. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia dove i due risiedono. Il reato ipotizzato punisce chi "si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge".

Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, di 32 e 29 anni, sostengono che l'ex campione rossonero, dal 2017 non ha versato gli alimenti accumulando un debito di circa 500mila euro. I fratelli sono nati dall'unione di Gullit con la modella Cristina Pensa. Il matrimonio tra loro è durato solo un anno, quindi si sono separati legalmente e i due bambini furono affidati alla madre.

Dopo una prima decisione del tribunale di Londra, la causa era passata al Tribunale di Milano che, modificando parzialmente le precedenti condizioni, aveva stabilito che la quota di sostentamento economico per Quincy e Cheyenne fosse di 7.200 euro al mese. I fratelli sostengono che dopo l'accordo raggiunto tra i genitori per regolarizzare i pagamenti precedenti, Gullit, dal 2017 avrebbe smesso di pagare. Vista la loro maggiore età, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere il padre a chiedere al giudice di rivedere o revocare l'obbligo di versamento dell'assegno.



