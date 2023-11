Maltempo: nel Chietino vento porta via orologio chiesa madre

C'è l'orologio del campanile della chiesa della natività di Maria Santissima, chiesa madre di Cupello (Chieti), tra le "vittime" delle forti raffiche di vento che la scorsa notte hanno provocato danni nella provincia di Chieti. Dell'orologio sono rimaste solo le lancette, mentre il blocco che contiene il meccanismo è caduto all'interno della torre campanaria e, fortunatamente, non sulla strada sottostante che di solito è abbastanza trafficata.

"Abbiamo sentito un forte boato, non passava nessuno - dice all'ANSA la sindaca di Cupello, Graziana Di Florio - È stata d'impatto, oltre agli alberi e ai danni sulle strade, la cosa più brutta da vedere questa mattina, è un colpo al cuore un po' per tutti i cupellesi. Abbiamo fatto dei sopralluoghi e ci siamo resi conto che l'orologio è caduto all'interno e ci siamo accertati che non avesse procurato danni all'esterno". A Cupello il sindaco ha disposto la chiusura del cimitero a causa della caduta di alcuni cipressi molto alti sui tetti delle cappelle, del parco cittadino, comunemente chiamato pineta, perché i pini si sono per gran parte spezzati, mentre un grosso albero è caduto fra due edifici. Inoltre, sono state danneggiati alcuni cavi telefonici e dell'elettricità. In queste ore a Cupello vengono chiuse alcune strade di campagna dove i pali di Telecom sono quasi completamente sulla strada. "Era stata diramata l'allerta meteo - conclude la sindaca - ma non ci aspettavamo questo vento fortissimo, speriamo che si calmi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA