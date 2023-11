Il fiume Lambro è in piena a Monza, ed è già esondato all'interno del Parco in vari punti, tra cui il 'Ponte delle catene' e la 'Valle dei sospiri'. Il picco di piena è previsto intorno alle 12. Il sindaco Paolo Pilotto con un'ordinanza urgente ha disposto la chiusura del Parco di Monza.

La Protezione Civile è in costante contatto con le altre autorità per monitorare il livello del fiume.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA