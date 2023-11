La furia di Ciaran si abbatte sull'Italia, esondazioni e allagamenti - I VIDEO

La tempesta Ciaran ha colpito duramente la scorsa notte con pioggia e vento causando la morte di tre persone in Toscana. Nella stessa regione tre persone risultano invece disperse in provincia di Firenze. Lo rende noto la Protezione civile della Città metropolitana. Due persone, si spiega, risultano disperse a Vinci, una a Campi Bisenzio Mentre una persona risulta ancora dispersa in Veneto.

