In Fvg revoca ordinanza maltempo, ripartono treni e bus

"Stiamo procedendo, in questi minuti, con la revoca dell'ordinanza che aveva bloccato il trasporto pubblico locale, sia su gomma, sia su treno, in tutto il Friuli Venezia Giulia, per l'allerta rossa maltempo. La ripartenza sarà graduale ma progressiva, per favorire al più presto il ripristino di tutti i collegamenti viari e ferroviari". Lo ha detto, all'ANSA, l'assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, confermando che la fase acuta dell'emergenza può considerarsi alle spalle, anche se l'allerta rossa resta in vigore fino a mezzanotte, essendo comunque previste precipitazioni residue nel corso della giornata.



