Attivisti entrano in uffici Ue a Milano, 'Palestina libera'

Una cinquantina di attivisti di centri sociali e collettivi antagonisti di Milano sono entrati nell'ufficio della Commissione europea di corso Magenta, all'interno del Palazzo delle Stelline, per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza.

I manifestanti hanno posizionato lo striscione 'Cease fire now' davanti all'ingresso e si sono seduti per terra nell'atrio al primo piano degli uffici della commissione con cartelli con scritto 'Stop al genocidio' e cantando cori come 'Free Palestina' e 'Stop war'.

Gli attivisti hanno poi posizionato una bandiera della Palestina sopra a quella dell'Unione europea lì presente.

"Fermiamo i lavori di questo ufficio - ha detto un'attivista - perché c'è qualcosa di più importante da fare, ossia salvaguardare vite umane".

Per gli attivisti "chiedere il cessate il fuoco vuol dire non solo essere delle persone umane" ma anche "immaginare con lungimiranza un mondo di pace e non un mondo in fiamme. I politici sembrano non voler vivere in questa terra".



